Наблюдаемый "отрыв" курса рубля от фундаментально обоснованных уровней не продлится долго - Банк "Санкт-Петербург"

"Мы ранее отмечали, что безудержное укрепление рубля не поддерживалось положительной динамикой на нефтяном рынке (котировки держались около $55,5/барр.), спросом на ОФЗ и сдвигами на нерезидентной кривой, - указывают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Движение в рубле было чисто локальной историей и, наиболее вероятно, является следствием продаж валюты со стороны крупной российской компании, возможно связной с экспортом сырья. Развернуть настроения на рынке вчера помогли комментарии пресс-секретаря президента Д. Пескова о том, что в ходе встречи В. Путина и главы Минэко М. Орешкина будет затронут вопрос о ситуации на валютном рынке. Полагаем, что наблюдаемый "отрыв" курса от фундаментально обоснованных уровней (при такой нефти справедливый курс, по нашим оценкам, составляет 59,5 руб./долл.) не продлится долго".