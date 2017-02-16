Оцениваем равновесный уровень курса доллара на уровне 60 рублей - Банк "Зенит"

"Рубль успешно сопротивляется попыткам ослабления, однако вряд ли сможет это делать также уверенно в среднесрочном периоде. Мы оцениваем равновесный уровень курса доллара на уровне 60 руб., который будет достижим при первом откате вниз нефтяных цен или ужесточении девальвационной риторики со стороны властей", - отмечают аналитики Банка "Зенит".