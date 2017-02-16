"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR ММК на 33%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с $9 до $12 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ММК, основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $8,53 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,36 за штуку.