В марте наши ожидания по курсу рубля уже менее позитивны - "Нордеа Банк"

"Рубль с утра торгуется на отметке порядка 57,26 против доллара. В целом до конца февраля на рынок может продолжить оказывать позитивное воздействие "налоговый фактор". Напомним, что в связи с большим количеством праздничных дней в месяце продажа валюты "под налоги" возможна в более ограниченный срок, чем обычно. Ключевая налоговая дата февраля – 27 число, когда компании и банки перечислят в бюджет платежи по НДПИ, акцизам, НДС в общем объеме порядка 550 млрд рублей или около 9,5 млрд долларов. 28 февраля последует уплата налога на прибыль. Из-за более короткого по времени периода уплаты налогов поддержка рубля может быть выраженной до конца месяца. В марте наши ожидания по курсу уже менее позитивны", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина.