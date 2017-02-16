Считаем логичным откат в сторону 59-60 руб./доллар - Промсвязьбанк

"Обратим внимание на похожую техническую картину в парах доллар/рубль, доллар/бразильский реал и доллар/южноафриканский

ранд. И рубль, и реал, и ранд сейчас находятся на полуторагодовых максимумах и на недельных графиках постепенно движутся в сторону

200-недельных средних (потенциал хода до которых составляет с текущих уровней около 7%). Таким образом, есть вероятность в первом

полугодии увидеть сохранение позитивной динамики валют EM. При этом локально мы по-прежнему считаем российский рубль

перекупленным и считаем логичным откат в сторону 59-60 руб./доллар", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.