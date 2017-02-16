Говорить о развороте тренда в паре доллар/рубль преждевременно - Exness

"В настоящий момент вероятность повышения ФРС ключевой процентной ставки в марте составляет 42%. Сейчас говорить о развороте тренда в паре доллар/рубль преждевременно, но можно прогнозировать ее колебания в диапазоне 56,55-57,87 руб.", – считает аналитик Exness Сергей Кочергин.