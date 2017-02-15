В обозримой перспективе рубль может еще обновить минимумы - УК «Альфа-Капитал»

За последние несколько дней рубль ощутимо укрепился, курс к доллару оказывался ниже 57 рублей за доллар, причем это произошло при почти нейтральном рынке ОФЗ и снижающемся рынке акций, констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. Да и Минфин продолжает покупать с рынка по USD100 млн в день.

"С другой стороны, поводы для укрепления рубля все же были, - указывает эксперт. - Это и налоговый период, и общее улучшение настроения глобальных инвесторов, из-за чего укрепилось подавляющее большинство валют развивающихся рынков, и увеличение притока валюты вследствие роста цен на нефть в последние месяцы.

Но основной причиной укрепления рубля видится то, что среди развивающихся стран Россия одна из наиболее привлекательных для carry t

rade. Важно еще и то, что ЦБ РФ не спешит снижать ставки, оставляя открытым окно для игры на разнице рублевых и долларовых ставок. К слову, активность инвесторов на аукционах ОФЗ очень высокая, особенно крепкий спрос на длинные инструменты. К примеру, на прошлой неделе спрос на ОФЗ 26218 с погашением в 2031 году был превышен в 2 раза. А сегодня мы вполне можем увидеть аналогичную активность инвесторов на аукционе ОФЗ, особенно в длинных инструментах".

В обозримой перспективе для рубля будут важны три основных фактора: нефть, ЦБ и Минфин, уверен А. Шенк. С нефтью пока все выглядит благоприятно, страны ОПЕК и примкнувшие к ним держат слово, добыча снизилась, но долго их место на рынке пустым не будет. Судя по объемам инвестиций крупных компаний, а также оживлению в нефтедобыче США, уже во втором полугодии рынок нефти снова может столкнуться с избытком предложения. Что касается Минфина, то, на взгляд эксперта, объемы интервенций вполне могут быть скорректированы. Высокие цены на нефть позволяют рассчитывать на существенное превышение фактических доходов бюджета над запланированными, что позволит активнее восполнять резервные фонды.

Но самый большой вопрос – это траектория снижения ключевой ставки ЦБ. Если на ближайших заседаниях снижение не возобновится, то это будет означать еще долгий период высоких реальных ставок, что будет увеличивать спрос на рублевые активы, прогнозирует эксперт УК. Если начнет плавное снижение – то это будет сигналом, что идея снижения ставок начинает работать, и может привлечь еще больше спекулятивного капитала в рублевый рынок. Единственный вариант, который может повлиять негативно на рубль – это существенное снижение ставки, которое уменьшит потенциальную доходность сделок carry trade. Но в этом случае под вопросом будет выполнение цели по инфляции.

"Высокая неопределенность означает, что в обозримой перспективе рубль может еще обновить минимумы. Но при этом на горизонте года условия для рубля могут ухудшиться, причем как из-за нефти, так и снижения ставки ЦБ и уменьшения пространства для carry trade", - заключает аналитик УК «Альфа-Капитал».