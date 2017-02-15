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Главная / Аналитикам / Аналитика / Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
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15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне можно считать актом "агрессии" для традиционно осторожного председателя. Она не стала уточнять, когда и сколько раз ЦБ поднимет ставку в этом году, но мартовское повышение по-прежнему кажется маловероятным, учитывая безудержное стремление мировых рынков к риску. Опасно ждать слишком долго? Тогда почему бы не повысить в марте? По данным Bloomberg, рынок сейчас закладывает в цену 32% вероятности ужесточения кредитно-денежной политики на ближайшем заседании. Конечно, если Федрезерв сделает это, возникнет "проблема частоты", то есть рынок начнет ждать повышения на каждом заседании с пресс-конференцией до конца года, а это уже четыре повышения, то есть больше, чем планирует ФРС на данном этапе. Они могут решить эту проблему, если воспользуются мартовским заседанием как подготовительным этапом перед повышением в мае, однако даже в этом случае вероятность не превышает 50%. В целом мы два года считали, что Федрезерв проявит больше осторожности, чем от него ждут, и были правы. Может быть, на этот раз все будет иначе? - комментирует ситуацию главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. - Доллар вчера вырос, а сегодня нас ждет новое выступление Йеллен, а также целый пакет данных, которые подтвердят или опровергнут уместность изменения прогнозов по ставке ФРС. Укрепление доллара привело к снижению пары евро/доллар, однако обратите внимание на то, что евро/иена пытается восстановиться в надежде, что рефляция заставит Европейский центральный банк свернуть стимулы. Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам. Не забывайте про греческую проблему и условия помощи — ситуация должна проясниться в следующий понедельник, это крайний срок для достижения договоренности".
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15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
.15 февраля 2017 года 13:14
Речь Дж. Йеллен в Конгрессе США была более ястребиной, чем представлялось, подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Однако оговорка про неопределённость, которую несут в себе для экономики налоговые инициативы новой администрации США, прозвучала. В сочетании с ещё более агрессивным... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 12:43
Пока что остается только ждать, когда коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост - ВТБ 24
"В паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1,0592. Коррекция явно затянулась. И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд долларов.... читать дальше
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