Золото демонстрирует небольшое снижение - Dukascopy Bank SA

Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления Йеллен в Конгрессе США о повышении процентной ставки. Доля "длинных" позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 54%.