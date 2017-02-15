Рынок допускает, что подорожание рубля может подтолкнуть регулятора к более активному снижению процентных ставок - Sberbank CIB

Несмотря на подорожание доллара США после выступления Джанет Йеллен в Конгрессе, такие валюты как российский рубль, турецкая лира, южноафриканский ранд и бразильский реал вчера были вполне устойчивы, напоминают эксперты Sberbank CIB. Инвесторов, которые учитывают целый ряд других факторов (в частности, то, что индекс S&P 500 достиг нового максимума), пока не беспокоит перспектива постепенного повышения процентных ставок в США.

"Весьма впечатляет тенденция к укреплению рубля, - комментируют аналитики банка. - С начала февраля он уже подорожал относительно доллара почти на 6%, демонстрируя гораздо более позитивную динамику, чем любая другая валюта. Отметим также, что этот рост наблюдается на фоне активной скупки долларов Банком России.

До очередного заседания совета директоров ЦБ еще больше месяца, однако рыночным процентным ставкам уже приходится учитывать укрепление российской валюты. Вчера кривая рублевых ставок сместилась ниже – рынок, как минимум, допускает, что подорожание рубля может подтолкнуть регулятора к более активному снижению процентных ставок. Сегодня в 16:00 должны выйти еженедельные данные по потребительской инфляции в России, а в 18:30 – статистика Управления энергетической информации США по товарным запасам нефти. Пара доллар/рубль держится ниже 57,00. Мы бы не стали активно участвовать в игре на дальнейшее укрепление рубля, однако делать ставку против этой тенденции мы также не рекомендуем".