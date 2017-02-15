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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок допускает, что подорожание рубля может подтолкнуть регулятора к более активному снижению процентных ставок - Sberbank CIB
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15 февраля 2017 года 14:40
Рынок допускает, что подорожание рубля может подтолкнуть регулятора к более активному снижению процентных ставок - Sberbank CIB
Несмотря на подорожание доллара США после выступления Джанет Йеллен в Конгрессе, такие валюты как российский рубль, турецкая лира, южноафриканский ранд и бразильский реал вчера были вполне устойчивы, напоминают эксперты Sberbank CIB. Инвесторов, которые учитывают целый ряд других факторов (в частности, то, что индекс S&P 500 достиг нового максимума), пока не беспокоит перспектива постепенного повышения процентных ставок в США. "Весьма впечатляет тенденция к укреплению рубля, - комментируют аналитики банка. - С начала февраля он уже подорожал относительно доллара почти на 6%, демонстрируя гораздо более позитивную динамику, чем любая другая валюта. Отметим также, что этот рост наблюдается на фоне активной скупки долларов Банком России. До очередного заседания совета директоров ЦБ еще больше месяца, однако рыночным процентным ставкам уже приходится учитывать укрепление российской валюты. Вчера кривая рублевых ставок сместилась ниже – рынок, как минимум, допускает, что подорожание рубля может подтолкнуть регулятора к более активному снижению процентных ставок. Сегодня в 16:00 должны выйти еженедельные данные по потребительской инфляции в России, а в 18:30 – статистика Управления энергетической информации США по товарным запасам нефти. Пара доллар/рубль держится ниже 57,00. Мы бы не стали активно участвовать в игре на дальнейшее укрепление рубля, однако делать ставку против этой тенденции мы также не рекомендуем".
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15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
.15 февраля 2017 года 13:14
Речь Дж. Йеллен в Конгрессе США была более ястребиной, чем представлялось, подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Однако оговорка про неопределённость, которую несут в себе для экономики налоговые инициативы новой администрации США, прозвучала. В сочетании с ещё более агрессивным... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
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