.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Риторика представителей Федрезерва становится всё жёстче - ВТБ 24
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 февраля 2017 года 13:14
Риторика представителей Федрезерва становится всё жёстче - ВТБ 24
Речь Дж. Йеллен в Конгрессе США была более ястребиной, чем представлялось, подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Однако оговорка про неопределённость, которую несут в себе для экономики налоговые инициативы новой администрации США, прозвучала. В сочетании с ещё более агрессивным выступлением другого члена FOMC – Дж. Лейкера – у инвесторов складывается картина, что регулятор намерен укоренными темпами нормализовать свою политику. Это касается как подъёма процентных ставок, так и сокращения баланса ФРС. При этом упоминание Дж. Йеллен о том, что, согласно правилу Тэйлора, ключевая ставка должна быть на уровне 3.5-4% годовых, лишь подчёркивает то потенциальное «отставание» регулятора в нормализации политики. По мнению эксперта ВТБ 24, выступление главы Федрезерва сигнализирует инвесторам об уверенности регулятора в росте американской экономики, который даёт основания для повышения процентных ставок. Основными следствиями для рынков стало укрепление доллара США и рост доходностей казначейских облигаций в ожидании повышения ставки, а также рост фондовых индексов на позитивном прогнозе экономического роста. "Правда, стоит отметить, что для сырьевых рынков речь главы Федрезерва оказалась негативна – и медь, и нефть просели в цене, - сообщает С. Клещев. - Мы не считаем выступление Дж. Йеллен «программным», задающим новые ориентиры и заставляющим пересматривать инвестиционные горизонты и оценки. Нет. Это поддерживающий комментарий, подтверждающий верность обозначенному курсу. Однако при этом стоит акцентировать внимание на том, что Федрезерв поднимает вопрос сокращения своего баланса. Эта дискуссия обещает иметь непосредственное влияние на долговые рынки".
.
15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 12:43
Пока что остается только ждать, когда коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост - ВТБ 24
"В паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1,0592. Коррекция явно затянулась. И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд долларов.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.