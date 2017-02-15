Курс рубля продолжает укрепляться, несмотря на все негативные факторы - Локо-Банк

"Курс рубля продолжает укрепляться, несмотря на все негативные факторы, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Казалось, что некоторое ослабление цен на нефть и ястребиные комментарии главы ФРС США Джанет Йеллен должны остудить пыл спекулянтов, но этого не произошло.

Среду рубль начал сильным ростом, курс опустился ниже 57 за доллар, и это, с одной стороны, говорит о серьезном притоке нерезидентов и ставках на дальнейший рост, с другой – заставляет задуматься о том, какой же будет коррекция. Рубль все больше начинает выглядеть «перегретым», а значит позже падение курса может оказать очень значительным. Скорее всего, когда ситуация изменится, мы увидим падение в районе 30-50 коп. за торговую сессию, а, возможно, и сильнее. Пока же рубль продолжает движение в сторону 55 руб. за доллар. Этот уровень становится все более реальным, хотя удержать его будет почти невозможно".