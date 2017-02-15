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Главная / Аналитикам / Аналитика / Риски снижения котировок ОФЗ в ближайшие месяцы возросли - Промсвязьбанк
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15 февраля 2017 года 11:40
Риски снижения котировок ОФЗ в ближайшие месяцы возросли - Промсвязьбанк
"Торговая активность на рынке ОФЗ во вторник была невысокой, небольшое оживление на дальнем участке кривой наблюдалось в связи с вечерним выступлением Дж. Йеллен в Конгрессе США. Председатель ФРС заявила, что в условиях экономического роста и приближения инфляции к целевому уровню 2% промедление с ужесточением политики было бы неоправданным, поэтому ФРС готова повысить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний. В результате доходность UST-10 подросла на 6 б.п. - до 2,5%, а доходности долгосрочных выпусков ОФЗ поднялись на 3-5 б.п. - до 8,05-8,3%. Считаем, что ужесточение риторики американского регулятора будет способствовать размещению 10-летних ОФЗ 26219 в объеме 25 млрд руб. на аукционах Минфина с небольшой премией в доходности к рынку (YTM 8,22%). Средневзвешенную цену мы прогнозируем на уровне 97,7-97,8 (YTM 8,24-8,26%) при спросе 35-45 млрд руб. Инвесторам также будет предложен флоатер 29012 с погашением 16 ноября 2022 г. на сумму 15 млрд руб., средневзвешенная цена на который, по нашим прогнозам, составит 102,2-102,25% от номинала при переспросе в 2,5-3,5 раза. С утра доходность UST-10 откатилась вниз на 3 б.п. - до 2,47%, а фьючерсы на нефть Brent продолжают торговаться в районе 56 долларов за баррель, поэтому развитие коррекционного движения сегодня пока маловероятно. Однако мы считаем, что риски снижения котировок ОФЗ в ближайшие месяцы возросли, поскольку рынок пока еще слабо скорректировал свои ожидания по ужесточению ДКП ФРС. В частности, вероятность повышения ставки в марте, исходя из котировок фьючерсов после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, поднялась лишь на 2 п.п. - до 34%", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.
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15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
.15 февраля 2017 года 13:14
Речь Дж. Йеллен в Конгрессе США была более ястребиной, чем представлялось, подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Однако оговорка про неопределённость, которую несут в себе для экономики налоговые инициативы новой администрации США, прозвучала. В сочетании с ещё более агрессивным... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
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