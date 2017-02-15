Текущий уровень обменных курсов может формировать дисбалансы в бюджетной политике РФ - Банк "Зенит"

"Торги на внутреннем валютном рынке вчера упрочили позиции рубля, - сообщают эксперты банка "Зенит". - Небольшой рост нефтяных цен и сохранение спекулятивного интереса к высокодоходным рублевым активам поддерживает российскую валюту. Курс бивалютной корзины по итогам дня снизился на 95 коп. до 58.59 руб. Курс доллара составил 57.11 руб. (-87 коп.), курс евро – 60.40 руб. (-1.05 руб.) На международном валютном рынке доллар

укреплялся по факту выступления главы ФРС в Конгрессе США. По итогам дня основная валютная пара опустилась на 20 бп до $1.0575. Рублевая цена нефти приблизилась к минимуму, опустившись ниже 3200 руб. за барр. Для рынка это может стать тревожным фактом, поскольку текущий уровень обменных курсов может формировать дисбалансы в бюджетной политике. Очевидно одно – покупка валюты для Минфина и высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ

приводит к усилению волатильности рубля. Если внешние рынки испытают на себе очередную волну массового неприятия риска, рубль имеет шансы для резкого ослабления".