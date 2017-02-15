.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Текущий уровень обменных курсов может формировать дисбалансы в бюджетной политике РФ - Банк "Зенит"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 февраля 2017 года 11:30
Текущий уровень обменных курсов может формировать дисбалансы в бюджетной политике РФ - Банк "Зенит"
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера упрочили позиции рубля, - сообщают эксперты банка "Зенит". - Небольшой рост нефтяных цен и сохранение спекулятивного интереса к высокодоходным рублевым активам поддерживает российскую валюту. Курс бивалютной корзины по итогам дня снизился на 95 коп. до 58.59 руб. Курс доллара составил 57.11 руб. (-87 коп.), курс евро – 60.40 руб. (-1.05 руб.) На международном валютном рынке доллар укреплялся по факту выступления главы ФРС в Конгрессе США. По итогам дня основная валютная пара опустилась на 20 бп до $1.0575. Рублевая цена нефти приблизилась к минимуму, опустившись ниже 3200 руб. за барр. Для рынка это может стать тревожным фактом, поскольку текущий уровень обменных курсов может формировать дисбалансы в бюджетной политике. Очевидно одно – покупка валюты для Минфина и высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ приводит к усилению волатильности рубля. Если внешние рынки испытают на себе очередную волну массового неприятия риска, рубль имеет шансы для резкого ослабления".
- ZEN_170215.zip (Размер - 635kb)
.
15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
.15 февраля 2017 года 13:14
Речь Дж. Йеллен в Конгрессе США была более ястребиной, чем представлялось, подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Однако оговорка про неопределённость, которую несут в себе для экономики налоговые инициативы новой администрации США, прозвучала. В сочетании с ещё более агрессивным... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.