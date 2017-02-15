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Главная / Аналитикам / Аналитика / На горизонте до конца февраля ожидаем возвращения пары доллар/рубль в район 59-60 - Промсвязьбанк
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15 февраля 2017 года 11:14
На горизонте до конца февраля ожидаем возвращения пары доллар/рубль в район 59-60 - Промсвязьбанк
"На наш взгляд, текущие уровни демонстрируют значительную перекупленность национальной валюты. Нефть демонстрирует в последние несколько дней "боковую" динамику, ОФЗ в ходе вчерашних торгов корректировались (10-летние бонды прибавили в доходности 3,5 б.п.), рынок акций в рублевом выражении находится под давлением еще с начала февраля. Таким образом, от своих "стандартных" с начала года поддерживающих факторов (нефть и carry-trade) рубль в последнюю неделю поддержки не получает. Возможно, некоторая локальная поддержка для рубля исходит от экспортеров. Сегодня уплатой страховых взносов стартует налоговый период в РФ, однако, по нашей оценке, объем налоговых выплат в феврале будет относительно невелик (около 900 млрд руб. с учетом страховых платежей), соответственно, от налогов масштабной поддержки для рубля мы не ожидаем. Текущее движение по рублю, на наш взгляд, больше похоже на эмоциональную реакцию. Вероятно, часть участников рынка открывала "короткие" позиции по рублю в ожидании начала покупок иностранной валюты со стороны ЦБ РФ в объемах, определяемых Минфином, и сейчас происходит фиксация этих позиций. Соответственно, в ближайшие дни мы видим риски "финального импульса" по рублю, но при этом на горизонте до конца февраля рассчитываем на постепенную нормализацию ситуации и на возврат пары в район 59-60 руб./доллар", - комментирует ситуацию аналитик Просвязьбанка Михаил Поддубский.
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15 февраля 2017 года 17:19
Мы ожидаем сдержанного восстановления котировок Brent на фоне продолжения среднесрочного бокового тренда - Бинбанк
"К середине недели трейдеры умерили свой оптимизм, вызванный выходом отчета ОПЕК о нефтедобыче в понедельник, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Данные отчета подтвердили ожидания выполнения сделки ОПЕК более чем на 90% странами картеля, котировки закрепились в коридоре $55,5-56,5.... читать дальше
.15 февраля 2017 года 16:56
Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление "ястребиный" характер, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. На этом фоне EUR/USD торгуется на новых... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:40
Область 1,0500 является ключевой, ее прорыв приведет евро/доллар к циклическим минимумам - Saxo Bank
"Инвесторы не надеялись, что глава Федрезерва Джанет Йеллен скажет что-то новое, поэтому ее выступление было воспринято как признак решительного настроя, хотя на самом деле, ничего определенного она и не сказала. Между тем акцент на рисках, связанных с длительным сохранением низких ставок, вполне... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:15
Выход данных в Великобритании, свидетельствующих о замедлении темпов роста среднего заработка, оказал негативное влияние на курс фунта, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился до уровня 1.2418, что почти на 60 пунктов ниже сегодняшнего максимума. Курс фунт/иена опустился с... читать дальше
.15 февраля 2017 года 15:00
Сегодня золото торгуется преимущественно в "боковом" канале в "красной зоне" на отметке 1,225 между локальными уровнями сопротивления и поддержки, а именно недельной S1 на 1,219 и месячной РР на 1,232, отмечают специалисты Dukascopy Bank SA. На замедление роста цен на золото повлияли заявления... читать дальше
.15 февраля 2017 года 14:10
"Выступление председателя ФРС США Джанет Йеллен во вторник показало, что в эти дни волнует рынок золота, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - С одной стороны, Йеллен заявила, что было бы «неразумно» поднимать ставки слишком медленно, и это оказывает давление на рынок... читать дальше
.15 февраля 2017 года 13:14
Речь Дж. Йеллен в Конгрессе США была более ястребиной, чем представлялось, подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Однако оговорка про неопределённость, которую несут в себе для экономики налоговые инициативы новой администрации США, прозвучала. В сочетании с ещё более агрессивным... читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
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