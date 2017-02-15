На горизонте до конца февраля ожидаем возвращения пары доллар/рубль в район 59-60 - Промсвязьбанк

"На наш взгляд, текущие уровни демонстрируют значительную перекупленность национальной валюты. Нефть демонстрирует в последние несколько дней "боковую" динамику, ОФЗ в ходе вчерашних торгов корректировались (10-летние бонды прибавили в

доходности 3,5 б.п.), рынок акций в рублевом выражении находится под давлением еще с начала февраля. Таким образом, от своих "стандартных" с начала года поддерживающих факторов (нефть и carry-trade) рубль в последнюю неделю поддержки не получает.

Возможно, некоторая локальная поддержка для рубля исходит от экспортеров. Сегодня уплатой страховых взносов стартует налоговый период в РФ, однако, по нашей оценке, объем налоговых выплат в феврале будет относительно невелик (около 900 млрд руб. с учетом страховых платежей), соответственно, от налогов масштабной поддержки для рубля мы не ожидаем. Текущее движение по рублю, на наш взгляд, больше похоже на эмоциональную реакцию. Вероятно, часть участников рынка открывала "короткие" позиции по рублю в ожидании начала покупок иностранной валюты со стороны ЦБ РФ в объемах, определяемых Минфином, и сейчас происходит фиксация этих

позиций. Соответственно, в ближайшие дни мы видим риски "финального импульса" по рублю, но при этом на горизонте до конца февраля рассчитываем на постепенную нормализацию ситуации и на возврат пары в район 59-60 руб./доллар", - комментирует ситуацию аналитик Просвязьбанка Михаил Поддубский.