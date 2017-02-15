Российский рубль остается глобальным фаворитом - Росбанк

"Российский рубль остается глобальным фаворитом, - комментируют аналитики Росбанка. - С начала года рубль укрепился уже на 6.8% против доллара США (1.1% вчера), что вывело его в лидеры среди валют развивающихся стран. Интересно заметить, что уже 4 сессии кряду торговля в основную сессию на ММВБ в паре USDRUB начинается провалом вниз на 15-30 копеек, что, вероятно, связано с эффектом от скопления заявок, поданных ночью по Москве. Как всегда случается на финансовых рынках, столь сильный интерес к покупке / продаже определенного актива редко разворачивается под влиянием краткосрочных факторов. Сравнительно более вероятными поводами для восходящей коррекции USDRUB в сторону нашего прогнозного диапазона: 60-62 на 1п'17 - могли бы стать (1) вмешательство Банка России в ситуацию на валютном рынке, (2) резкое ужесточение риторики ФРС или неожиданное повышение ставки Fed Funds, (3) достижение новых психологических отметок (к примеру, 55), после чего инвесторы начнут фиксацию прибыли".