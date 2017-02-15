Ожидаем рост российских индексов в пределах 0,5% - Алор Брокер

"Российские индексы вчера закрылись снижением ММВБ, потеряв 0,92%, РТС на фоне роста рубля закрылся на отметке 1174 пункта. Коррекция российских бумаг, на наш взгляд, заканчивается, признаки замедления снижения по отдельным бумагам очевидны. Мы рекомендуем основу инвестиционного портфеля составлять из "металлургов" и "экспортеров". Сегодня мы ожидаем умеренный рост российских индексов в пределах 0,5%", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.