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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаем рост российских индексов в пределах 0,5% - Алор Брокер
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15 февраля 2017 года 09:54
Ожидаем рост российских индексов в пределах 0,5% - Алор Брокер
"Российские индексы вчера закрылись снижением ММВБ, потеряв 0,92%, РТС на фоне роста рубля закрылся на отметке 1174 пункта. Коррекция российских бумаг, на наш взгляд, заканчивается, признаки замедления снижения по отдельным бумагам очевидны. Мы рекомендуем основу инвестиционного портфеля составлять из "металлургов" и "экспортеров". Сегодня мы ожидаем умеренный рост российских индексов в пределах 0,5%", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 12:43
Пока что остается только ждать, когда коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост - ВТБ 24
"В паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1,0592. Коррекция явно затянулась. И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд долларов.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 11:59
"Нефть ощутимо просела накануне после выхода отчета ОПЕК, - отмечает аналитик "Нордеа Банка Денис Давыдов. - Сам отчет был достаточно позитивным и отразил 92%-е исполнение договоренностей картелем в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению производства. Как ожидается, баланс спроса и предложения на... читать дальше
.14 февраля 2017 года 10:43
В краткосрочной перспективе цены на нефть могут провалиться вниз и вновь начать расти в конце мая - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В понедельник ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году и сообщила о рекордном уровне выполнения условий соглашения о сокращении добычи, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - На ближайший год... читать дальше
.14 февраля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
.14 февраля 2017 года 09:00
"Если на этой неделе Американский институт нефти и Минэнерго сообщат об очередном росте запасов энергоносителя, а на рынках будут усиливаться сомнения в пролонгации сделки (хотя говорить об этом пока рано), это создаст условия для дальнейших продаж актива. К слову, на прошлой неделе "короткие"... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:02
"После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:21
На сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди - Julius Baer
В настоящее время на сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Международное энергетическое агентство поддержало цены на нефть в прошлую пятницу, опубликовав данные по... читать дальше
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