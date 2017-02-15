Повышение по индексу РТС в начале торгов может продолжиться - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием продолжения укрепления рубля, при этом давление на котировки акций российских экспортеров будет продолжаться. Сегодня ММК опубликует данные по МСФО за 4-ый квартал. Продолжаем считать данную компанию самой недооцененной в секторе черной металлургии", - отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.