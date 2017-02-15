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Главная / Аналитикам / Аналитика / Повышение по индексу РТС в начале торгов может продолжиться - ИФ "Олма"
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15 февраля 2017 года 09:46
Повышение по индексу РТС в начале торгов может продолжиться - ИФ "Олма"
"Сегодня в начале торгов возможно повышение по индексу РТС под влиянием продолжения укрепления рубля, при этом давление на котировки акций российских экспортеров будет продолжаться. Сегодня ММК опубликует данные по МСФО за 4-ый квартал. Продолжаем считать данную компанию самой недооцененной в секторе черной металлургии", - отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.
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15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.15 февраля 2017 года 09:14
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого... читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 12:43
Пока что остается только ждать, когда коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост - ВТБ 24
"В паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1,0592. Коррекция явно затянулась. И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд долларов.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 11:59
"Нефть ощутимо просела накануне после выхода отчета ОПЕК, - отмечает аналитик "Нордеа Банка Денис Давыдов. - Сам отчет был достаточно позитивным и отразил 92%-е исполнение договоренностей картелем в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению производства. Как ожидается, баланс спроса и предложения на... читать дальше
.14 февраля 2017 года 10:43
В краткосрочной перспективе цены на нефть могут провалиться вниз и вновь начать расти в конце мая - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В понедельник ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году и сообщила о рекордном уровне выполнения условий соглашения о сокращении добычи, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - На ближайший год... читать дальше
.14 февраля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
.14 февраля 2017 года 09:00
"Если на этой неделе Американский институт нефти и Минэнерго сообщат об очередном росте запасов энергоносителя, а на рынках будут усиливаться сомнения в пролонгации сделки (хотя говорить об этом пока рано), это создаст условия для дальнейших продаж актива. К слову, на прошлой неделе "короткие"... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:02
"После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:21
На сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди - Julius Baer
В настоящее время на сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Международное энергетическое агентство поддержало цены на нефть в прошлую пятницу, опубликовав данные по... читать дальше
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