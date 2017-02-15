Индексу ММВБ задан вектор на слабый негатив - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продолжает корректироваться в условиях аномально крепкого курса рубля при неизменных ценах на нефть и страновой премии, поддерживающих давление на "голубые фишки". Хотя индекс ММВБ уже смотрится локально перепроданным, мы крайне осторожно смотрим на перспективы рынка в феврале, остро нуждающегося в поддерживающих факторах (восстановление рублевой цены нефти, которая сейчас находится на 2,5-месячных минимумах, или корпоративные события, например, конкретики по дивидендному правилу для госкомпаний). Сегодня к открытию сформировался умеренно негативный внешний фон: риторика ФРС и откат нефтяных котировок в сочетании с трендом на укрепление рубля задают слабо негативный вектор индексу ММВБ при открытии торгов. Сегодня из внутренних корпоративных событий отметим отчетность ММК", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.