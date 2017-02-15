Индекс ММВБ может протестировать на прочность зону поддержки в районе минимальных отметок в этом году - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением на фоне вышедших данных отраслевой статистики API, указавших на значительный рост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2140 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор сегодня может протестировать на прочность зону поддержки, располагающуюся в районе его минимальных отметок в этом году", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.