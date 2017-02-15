Среда начнется сдержанным снижением индекса ММВБ - Инвестиционная палата

"Среда начнется сдержанным снижением индекса ММВБ. В настоящий момент расклад сил, возможно, меняется в пользу продавцов. Если в ближайшие сессии индекс продолжит колебания около локальных минимумов, далее вероятно развитие продаж с первой целью 2050-2100 пунктов. Оптимальным вариантом для покупателей является пробой 2140-2150 с последующим возвращением выше 2170-2180 пунктов по индексу ММВБ. В этом случае далее ждем повышение к верхней границе диапазона последних месяцев (2250-2300 пунктов)", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.