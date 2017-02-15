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15 февраля 2017 года 09:14
Доллар "подрывает" планы нефти - eToro
После коррекции на старте недели цены на нефть вернулись к росту, возобновив попытки закрепления над уровнем 56 долларов за баррель Brent. На сей раз рост котировок ограничился уровнем 56,43 доллара из-за дефицита импульса, а впоследствии цена минимизировала внутридневной прирост из-за резкого укрепления доллара на "ястребиных" комментариях главы ФРС Дж. Йеллен, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В последнее время актив прилагает немалые усилия, чтобы продвинуться к отметке 57, но "быкам" явно не хватает напора. ОПЕК сообщила о 90%-ном выполнении обязательств по сокращению добычи, но подобные заверения озвучивались и ранее, так что эта новость не стала шокирующей для сырьевого сегмента, и, по сути, оптимизм на данном этапе уже отыгран. Пока прошло лишь полтора месяца с момента вступления в силу венских договоренностей. И участники рынка не могут быть уверенными в том, что производители и далее будут столь добросовестно выполнять обязательства. К примеру, Саудовская Аравия, которая урезала добычу сверх установленных квот, приняв на себя основной "удар", в последующие месяцы может "умерить пыл", что отразится на общих цифрах картеля. Сегодня Минэнерго США представит традиционный еженедельный отчет по запасам энергоносителей. На протяжении трех предыдущих недель актив игнорировал внушительный рост объемов запасов и числа активных буровых установок в стране. После столь активного увеличения показателей на сей раз прирост может оказаться не столь масштабным. Гораздо большее влияние на Brent может оказать динамика доллара, если "быки" продолжат покупки, указывает специалист eToro.
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15 февраля 2017 года 09:35
Американские фондовые индексы выросли во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду. читать дальше
.14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 12:43
Пока что остается только ждать, когда коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост - ВТБ 24
"В паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1,0592. Коррекция явно затянулась. И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд долларов.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 11:59
"Нефть ощутимо просела накануне после выхода отчета ОПЕК, - отмечает аналитик "Нордеа Банка Денис Давыдов. - Сам отчет был достаточно позитивным и отразил 92%-е исполнение договоренностей картелем в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению производства. Как ожидается, баланс спроса и предложения на... читать дальше
.14 февраля 2017 года 10:43
В краткосрочной перспективе цены на нефть могут провалиться вниз и вновь начать расти в конце мая - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В понедельник ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году и сообщила о рекордном уровне выполнения условий соглашения о сокращении добычи, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - На ближайший год... читать дальше
.14 февраля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
.14 февраля 2017 года 09:00
"Если на этой неделе Американский институт нефти и Минэнерго сообщат об очередном росте запасов энергоносителя, а на рынках будут усиливаться сомнения в пролонгации сделки (хотя говорить об этом пока рано), это создаст условия для дальнейших продаж актива. К слову, на прошлой неделе "короткие"... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:02
"После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:21
На сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди - Julius Baer
В настоящее время на сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Международное энергетическое агентство поддержало цены на нефть в прошлую пятницу, опубликовав данные по... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:10
Курс доллар/иена после подъема до отметки 114,15 на азиатской сессии скорректировался до уровня 113,43. Негативное влияние на курс иены оказал выход более низкого, чем ожидалось, значения индекса ВВП в Японии за четвертый квартал. Однако развития данное движение не получило, констатируют... читать дальше
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