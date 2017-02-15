Причина крепкого рубля кроется в сохраняющемся высоком дифференциале процентных ставок - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"На мой взгляд, причина крепкого рубля кроется в сохраняющемся высоком дифференциале процентных ставок. При инфляции около 5% учетная ставка сохраняется на уровне 10%. Рубль был слаб в начале года на высоких ценах на нефть, сейчас восстанавливается справедливость. Кроме того, в первом квартале традиционно наблюдается высокий приток валюты. Россияне все больше верят в рубль – снижается доля валютных депозитов. Что касается дальнейшей динамики, то в апреле будет наблюдаться всплеск доходов (бонусы за первый квартал + налоговые возмещения). Если цены на нефть в этот момент несколько снизятся, то давление на рубль возрастет", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.