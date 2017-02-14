Goldman Sachs возобновил анализ Vimpelcom и рекомендует покупать его ADS

Goldman Sachs (GS) возобновил анализ Vimpelcom, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom, рассчитанная аналитиками банка, составляет $5,8 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Vimpelcom, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $5,03 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,26 за штуку.