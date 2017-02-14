Усилившийся интерес крупных западных фондов к операциям «carry trade» обусловил ошеломляющие темпы укрепления рубля - Оргбанк

"На российском валютном рынке во всю силу продолжается укрепление рубля, в отличие от других развивающихся рынков, - комментирует шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. - И нефтяной рынок к этому не имеет никакого отношения, если не считать предполагаемого роста цены черного золота в ближайшей перспективе. Последнее совсем не очевидно в силу остающегося слабого спроса, сезонного фактора и наращивания сланцевой добычи в США. Да и перспективы роста ставок в США, несмотря на кратковременную потерю актуальности, отчетливо маячат на горизонте и играют против оптимистов на нефтяном рынке. Столь ошеломляющий рост курса российской валюты, который многих игроков ставит в тупик, завязан на другой истории, явно не фундаментального экономического характера. Прежде всего, это усилившийся интерес крупных западных фондов к операциям «carry trade», где немаловажную роль здесь, скорее всего, отводится инсайдерской информации, исходящей в первую очередь из Нового Света. Для российских финансовых властей такая ситуация в моменте выглядит достаточно привлекательной. Однако несет в себе также риски, если Банк России всерьез будет проводить политику снижения ключевой ставки. В отсутствии дальнейшего роста нефтяных котировок это неминуемо даст российскому валютному рынку обратный ход".