С технической точки зрения, вероятно продолжение коррекции до уровня 2100 пунктов по ММВБ - ИК "Фридом Финанс"

"Большинство бумаг торгуется сегодня в "красной зоне". Это связано с низкими оборотами, отсутствием покупок крупными инвесторами основных бумаг и укреплением рубля. Индекс ММВБ обновил двухмесячный минимум. С технической точки зрения, вероятно продолжение коррекции до уровня 2100 пунктов, так как ближайшим значимым уровнем поддержки служит 100-дневная средняя. "Хуже рынка" могут быть акции сырьевых компаний — "Распадской", "Мечела", АЛРОСА. Удержатся от коррекции, вероятно, бумаги энергетики, поскольку в них нет крупных продавцов. Из нефтегазового сектора сегодня лучше выглядят акции ЛУКОЙЛа и "Газпрома", но по ним нет позитивных драйверов", – указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.