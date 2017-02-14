Ставка ЦБ остаётся главным фактором интереса к отечественной валюте - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил укрепляться против конкурентов и к середине дня взял отметку в 57,5 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3220 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,39%, недельная - до 10,41%, а месячная - до 10,48%. Однако незначительное снижение не означает низкий спрос на рубли. Казначейство РФ предложило банкам 200 млрд рублей под размещение на депозиты сроком на 91 день со ставкой отсечения 9,7%. По итогам аукциона вся сумма была востребована. И, естественно, вторая половина месяца всегда проходит на фоне повышенного спроса со стороны экспортёров. Учитывая достаточно высокие цены на нефть и другие сырьевые товары, можно ждать значительных продаж валюты, которые поддержат рубль, хотя он и смотрится сильно перекупленным. Однако ситуация на рынке не меняется, так как ставка ЦБ остаётся главным фактором интереса к отечественной валюте", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.