ПИФы облигаций способны на горизонте в 12 месяцев принести до 9% - УК "Райффайзен Капитал"

"Волатильность на рынках остается на высоком уровне. Учитывая, что потенциальная доходность рынка акций сейчас сопоставима с доходностью рынка облигаций при значительно более высоком риске, мы рекомендуем инвесторам основную часть портфеля по-прежнему сосредоточить в консервативных инструментах. По нашим оценкам, ПИФы облигаций способны на горизонте в 12 месяцев принести до 9%", - указывает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев.