Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA

"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота. Доля "длинных" позиций на рынке SWFX упала и на данный момент равняется 54%", - отмечают специалисты Dukascopy Bank SA.