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14 февраля 2017 года 14:48
Главные движущие силы для российского валютного рынка в начале года - сезонно высокий экспорт и приток иностранных портфельных инвестиций - "ВТБ Капитал"
"Валюты развивающихся рынков завершили день со смешанными результатами, - напоминает аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин. - Турецкая лира восстановилась на 0,8% относительно доллара, мексиканское песо подорожало примерно на 0,4%. Большинство других валют закрылось без изменений либо в небольшом минусе. Однако главной причиной этого стал рост доллара на мировом валютном рынке, отражением чего, в частности, стало значительное укрепление валют развивающихся стран к евро. В то же время российский рубль проигнорировал и слабую динамику сопоставимых валют, и коррекцию на нефтяном рынке. Котировки Brent за день снизились на 2,0%, до $55,6/барр., оказавшись под воздействием сразу двух факторов: роста стоимости доллара и увеличения числа буровых в США. Рубль начал сессию на подъеме и вскоре без особого труда преодолел отметку 58,00. Однако на уровне 57,8 покупатели в паре доллар/рубль начали брать верх, и в результате рубль закрылся чуть ниже внутридневных максимумов, на отметке 57,95 (+0,6%). Похоже, что за минувшую неделю длинные позиции в паре доллар/рубль заметно сократились, а инвесторы пока не могут определиться с дальнейшим направлением движения рынка и заняли выжидательную позицию. На наш взгляд, до сих пор в этом году главными движущими силами для российского валютного рынка были сезонно высокий экспорт и приток иностранных портфельных инвестиций. В частности, январская статистика Банка России свидетельствует о значительном увеличении присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ. Сегодня в центре внимания рынка будет доклад главы ФРС Джанет Йеллен по монетарной политике перед банковским комитетом Сената США. Инвесторы ждут сигналов о дальнейших намерениях регулятора, а также комментариев Йеллен относительно фискальной политики".
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14 февраля 2017 года 15:21
Ужесточение монетарной политики США может способствовать снижению стоимости золота - Dukascopy Bank SA
"Во вторник с утра торговая сессия по золоту началась в "зелёной зоне" около отметки 1,226 между локальными уровнями поддержки и сопротивления. Сегодня ожидаются важные выступления Йеллен, где ужесточение монетарной политики США может способствовать удорожанию доллара и снижению стоимости золота.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 12:43
Пока что остается только ждать, когда коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост - ВТБ 24
"В паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1,0592. Коррекция явно затянулась. И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд долларов.... читать дальше
.14 февраля 2017 года 11:59
"Нефть ощутимо просела накануне после выхода отчета ОПЕК, - отмечает аналитик "Нордеа Банка Денис Давыдов. - Сам отчет был достаточно позитивным и отразил 92%-е исполнение договоренностей картелем в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению производства. Как ожидается, баланс спроса и предложения на... читать дальше
.14 февраля 2017 года 10:43
В краткосрочной перспективе цены на нефть могут провалиться вниз и вновь начать расти в конце мая - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В понедельник ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году и сообщила о рекордном уровне выполнения условий соглашения о сокращении добычи, - указывает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - На ближайший год... читать дальше
.14 февраля 2017 года 09:40
Американские фондовые индексы в понедельник обновили исторические максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются во вторник. читать дальше
.14 февраля 2017 года 09:00
"Если на этой неделе Американский институт нефти и Минэнерго сообщат об очередном росте запасов энергоносителя, а на рынках будут усиливаться сомнения в пролонгации сделки (хотя говорить об этом пока рано), это создаст условия для дальнейших продаж актива. К слову, на прошлой неделе "короткие"... читать дальше
.13 февраля 2017 года 19:02
"После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:21
На сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди - Julius Baer
В настоящее время на сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Международное энергетическое агентство поддержало цены на нефть в прошлую пятницу, опубликовав данные по... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:10
Курс доллар/иена после подъема до отметки 114,15 на азиатской сессии скорректировался до уровня 113,43. Негативное влияние на курс иены оказал выход более низкого, чем ожидалось, значения индекса ВВП в Японии за четвертый квартал. Однако развития данное движение не получило, констатируют... читать дальше
.13 февраля 2017 года 12:22
"Нефть в утренние часы относительно стабильна, торгуясь в районе $56.60/70 bbl Brent. Рынок сдержанно реагирует на данные от Baker Hughes об очередном росте числа активных нефтяных буровых в США (+8 ед. за минувшую неделю, 591 ед.). Накануне наблюдалась достаточно позитивная реакция на отчет МЭА,... читать дальше
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