"Российский рынок акций разочаровывает инвесторов, не обеспечивая ожидавшейся доходности - УК "БК-Сбережения"

"Российский рынок акций явно разочаровывает с начала года, не обеспечив инвесторам ожидавшейся ими доходности, - отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов. - Одна из ключевых причин - новые размещения бумаг, которые уводят ликвидность с рынка. Новость об отставке Майкла Флинна с должности советника президента США по национальной безопасности негативна для ценных бумаг РФ, чиновник поплатился за свои контакты с русскими на тему возможного смягчения санкций. Во Франции весьма вероятна победа на президентских выборах ЭммануэляМакрона, чему, по сообщениям СМИ, в России могут быть не очень рады, Кремль предпочел бы успех Марин Ле Пен или Франсуа Фийона. Но статистический выход российской экономики и официальные, возможно, искаженные данные по резкому замедлению инфляции в РФ, а также удачные размещения дают шансы на реванш фондовых оптимистов в отношении российского рынка".