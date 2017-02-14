Пока что остается только ждать, когда коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост - ВТБ 24

"В паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1,0592. Коррекция явно затянулась. И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд долларов. Никаких явных поводов к росту доллара до сих пор не было, равно как и поводов, которые могли бы объяснять его предшествующее падение. Поскольку предшествующее падение доллара объясняли тем, что Трамп выступает за более слабый доллар, то теперь очевидно, что дело-то было совсем не в этом, так как никаких комментариев противоположного свойства Трамп не давал. Мы по-прежнему расцениваем текущее укрепление доллара как исключительно спекулятивное, крупные игроки в какой-то момент возобновят покупки без видимого повода. Отметим, что в среду и четверг перед Комитетами Верхней и Нижней палат Конгресса США соответственно будет выступать глава ФРС Йеллен, аналитические ленты пишут, что доллар растет в преддверии этих выступлений, хотя смысла в этом немного. Пока что фьючерсы на ставки показывают, что вероятность повышения ставки на заседании в марте составляет лишь 30%, а в июне на уровне 71,6%. Больших изменений тут не было. К тому же мы продолжаем считать, что доллар будет падать вопреки возможным повышениям ставок в США. Но пока что остается только ждать, когда эта коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост", - комментирует ситуацию аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.