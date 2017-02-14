ИК "Открытие Капитал" подняла оценку акций Яндекса на 29%, сохранив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $19,8 до $25,5 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Потенциал роста рыночной стоимости акций "Яндекса" до нового прогнозного уровня составляет 11%, и аналитики сохранили рекомендацию "держать" для этих бумаг.

Эксперты ИК повысили свой прогноз относительно роста российского рынка онлайн-рекламы в 2017 году до 22% (против 19% ранее) и полагают, что "Яндекс" останется ключевым бенефициаром этого роста при условии неизменной доли на рынке поиска.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 18 инвестиционных банков, составляет $24,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23 за штуку.