Краткосрочные ориентиры для Brent - $54.5-56.5/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефть ощутимо просела накануне после выхода отчета ОПЕК, - отмечает аналитик "Нордеа Банка Денис Давыдов. - Сам отчет был достаточно позитивным и отразил 92%-е исполнение договоренностей картелем в рамках соглашения ОПЕК+ по сокращению производства. Как ожидается, баланс спроса и предложения на рынке будет достигнут в течение года, более раннее его достижение (предыдущие оценки – к середине года) отодвигается возросшей активностью со стороны американских производителей. Этот фактор наряду с сохраняющимися высокими запасами сдерживает дальнейший оптимизм на рынке. Текущее снижение стоимости контрактов, скорее, произошло на фоне фиксации прибыли по традиционной схеме «покупай на слухах, продавай на фактах». К тому же рынки могла разочаровать статистика по выполнению договоренностей non-OPEC производителями, которые в отличие от участников картеля менее дисциплинированы, и сократили производство лишь на 50% от планируемого, что также не в пользу скорого достижения баланса на рынке. Сегодня на рынке небольшой отскок, в то же время давление формируют предварительные данные о росте запасов сырья в США на 3.5 mn bbl. Вечером фокус на выступление главы ФРС и данные от API. В целом же рынки остаются в «risk-on» режиме, идея постепенного повышения ставок ФРС преобладает и делает вновь более привлекательными рисковые активы. Brent краткосрочно $54.5-56.5/bbl".