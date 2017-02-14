Предпосылок для существенных изменений доходностей ОФЗ пока не видим - Промсвязьбанк

"Вчерашняя конъюнктура для российского долгового рынка была не очень благоприятной из-за возврата цен на нефть на уровень 55,7 долл. за баррель по Brent. С учетом тенденции на снижение доходностей на дальнем конце кривой по отношению к ее среднему участку не исключаем, что Минфин вновь предложит "длинные" ОФЗ-ПД на завтрашних аукционах. Вместо среднесрочного выпуска с фиксированным купоном, пользовавшего слабым спросом на прошлой неделе, вероятно, будет размещен один из "флоатеров". В корпоративном сегменте 16 февраля с 11:00 до 16:00 мск состоится сбор заявок на облигации Гидромашсервиса (–/–/B+) серии БО-01 в объеме 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона – 11,00-11,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 11,30-11,57% годовых. С утра цены на нефть консолидируются на вчерашних уровнях, и предпосылок для существенных изменений доходностей ОФЗ мы пока не видим. Оживить ход торгов может публикация доклада председателя ФРС, Дж. Йеллен, которая сегодня

выступает в Конгрессе США в 18:00 мск", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.