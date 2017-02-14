Рубль остается во власти спекуляций - Банк "Зенит"

"Старт недели на внутреннем валютном рынке выдался позитивным, - отмечают аналитики банка "Зенит". - Рубль остается во власти спекуляций, что приводит к снижению его корреляции с динамикой нефтяных котировок. Курс бивалютной корзины по итогам дня снизился на 37 коп. до 59.54 руб. Курс доллара составил 57.98 руб. (-26 коп.), курс евро – 61.45 руб. (-50 коп.) На международном валютном рынке доллар укреплялся на ожиданиях сегодняшнего выступления главы ФРС в Конгрессе США. По итогам дня основная валютная пара опустилась на 50 бп до $1.0590. Факт покупок валюты ля Минфина отыгран рынком и не представляет угрозы для спекуляций carry-trade. Жесткая позиция Центробанка, который добивается своих инфляционных целей, подогревает интерес к высокодоходным рублевым активам. Таким образом, регулятор становится заложником ситуации: когда он будет готов продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики, спекулятивная пирамида carry-trade обрушится, потянув за собой вниз и рубль, что в конечном итоге приведет к росту инфляционных ожиданий".