На сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди - Julius Baer

В настоящее время на сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Международное энергетическое агентство поддержало цены на нефть в прошлую пятницу, опубликовав данные по соблюдению соглашения ОПЕК и снижению запасов нефти в западных странах. Агентство подтверждает прежние оценки, которые показывали степень соблюдения обещаний по сокращению производства нефти на уровне 80-90%, что выше ожиданий. Запасы нефти снизились в первую очередь на фоне снижения запасов в США в прошлом году, которые, однако, начали быстро восполняться в текущем году, что еще не отражено в данных агентства.

"Спор по поводу лицензий на добычу меди в Индонезии и продолжающаяся забастовка в Чили подпитывают опасения того, что проблемы с поставками меди могут затянуться, - комментирует эксперт Julius Baer. - Цены на металл набрали около 4% в прошлую пятницу. Мы по-прежнему уверены, что обе ситуации найдут разрешение. История показывает, что проблемы с поставками, связанные с забастовками, как правило не затягиваются и не имеют значительного влияния на цены. Однако, в настоящее время ситуации на рынках нефти и меди продолжают поддерживать и так излишне бычьи настроения. Сокращение объемов производства нефти и проблемы с поставками меди являются самыми крупными историями на рынках сырьевых товаров в эти дни. Их общим знаменателем является то, что риски для поставок являются ограниченными, фундаментальным факторам придается слишком большое значение, а избыточно "бычьи" настроения создают риски закрепления прибылей".