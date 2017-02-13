Курс евро/доллар находится в пределах 1,0610-1,0656 - Forexite

Курс доллар/иена после подъема до отметки 114,15 на азиатской сессии скорректировался до уровня 113,43. Негативное влияние на курс иены оказал выход более низкого, чем ожидалось, значения индекса ВВП в Японии за четвертый квартал. Однако развития данное движение не получило, констатируют специалисты Forexite. По результатам переговоров президента США и премьер-министра Японии Абе каких-либо заявлений, касающихся курсов валют, сделано не было. Абе отметил сегодня, что вопросы, связанные с курсами валют, будут обсуждать министры финансов обеих стран. Курс евро/доллар находится в пределах 1,0610-1,0656. Курс фунт/доллар установился в диапазоне 1,2479-1,2537. Активность на рынке Форекс в начале недели пока не слишком высока. Все внимание инвесторов сосредоточено на завтрашнем выступлении председателя ФРС США Йеллен, которое пройдет в рамках традиционного полугодового слушания председателя ФРС перед финансовыми комитетами Сената и Палаты Представителей США.