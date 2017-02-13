Индекс ММВБ завершит день на положительной территории, но рост будет в пределах 0,5% - ИК "Фридом-Финанс"

"На фондовом рынке проходит спокойная торговля, что вызвано отсутствием важных новостей и нейтральным внешним фоном. Сегодня рубль укрепился к доллару до 58. Это позитивно для импортеров, особенно телекоммуникационных компаний, ранее привлекавших кредиты в юанях. Однако бумаги МТС и Мегафона пока не в лидерах роста. Явные фавориты пока - бумаги ММК. 16 февраля компания отчитается за 2016 год. Шансы на обновление максимума на этом событии, на мой взгляд, невелики, но все же, сохраняются. До конца дня невыразительная динамика продлится. Индекс ММВБ сегодня, по моему мнению, завершит день на положительной территории, но рост будет в пределах 0,5%", - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом-Финанс" Георгий Ващенко.