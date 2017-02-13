Характер торгов в последние дни свидетельствует о начале завершающей фазы укрепления курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль значительно укрепляется и сегодня утром торговался вблизи 58 руб./$, - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Такого уровня национальная валюта не достигала с июля 2015 года. Помимо дорогой нефти, рубль продолжает поддерживать жесткая денежно-кредитная политика Банка России (сохранение высокого "кэрри" поддерживает спрос на рублевые активы). Покупки Минфином валюты в резервы пока не оказали влияния на рынок. На данный момент факторы, способствующие укреплению рубля, превалируют на рынке. Но сохраняются риски коррекции в нефти, также мы ожидаем накопленного эффекта от покупок валюты для резервного фонда. На наш взгляд, характер торгов в последние дни свидетельствует о начале завершающей фазы укрепления курса рубля. Финальной точкой нам видится значение 57 руб./$, после чего мы ожидаем возврата в сторону 60 руб./$".