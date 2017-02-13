Citi снизил рейтинг GDR О'Кей до "продавать" после переоценки сектора

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых ритейлеров РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для GDR "О'Кей" (MOEX: OKEY) была понижена рекомендация с "держать" до "продавать".

Рекомендация "держать" была подтверждена экспертами банка для акций "Дикси групп" (MOEX: DIXY) и "М.Видео" (MOEX: MVID), а также для GDR "Ленты" и "Магнита" (MOEX: MGNT).

Между тем рекомендация "покупать" дается аналитиками Citi только для GDR X5.