Рубль упорно движется к 58 за доллар - Локо-Банк

"Судя по тому, что мы наблюдаем на рынке, рублю сейчас ничего не угрожает. По крайней мере до того момента, как новости из США вновь не ударят по нефтяным ценам. Рубль упорно движется к 58 за доллар, начиная неделю с отметки в 58,3 руб. Вполне возможно, что при сохранении стабильности на рынке нефти уже в первой половине недели уровень в 58 будет пробит. Тем не менее, нас также может ждать некоторый откат из-за фиксации позиций, так как укрепление рубля такими темпами может свидетельствовать о некотором "перегреве".

Но, как мы уже видели, интервенции ЦБ в интересах Минфина, которые неожиданно оказались "засекреченными", не влияют на рынок прямо, а только поддерживают ослабление в определенные периоды. И вряд ли ситуация изменится. Грубо говоря, действия ЦБ просто будут усиливать падение в случае общего ослабления валюты. Произойти это может в любой момент, учитывая сигналы о росте запасов и добычи нефти в США. Сегодня рубль продолжит умеренный рост, во второй половине дня он может близко подойти к 58 за доллар", - полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.