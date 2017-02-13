Sberbank CIB снизил рейтинг акций Luxoft до "держать" в связи с ростом котировок

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил рекомендацию для акций Luxoft с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Для акций EPAM была сохранена рекомендация "держать".

Прогнозные цены этих бумаг, рассчитанные аналитиками банка, не изменились и составляют $62 за акцию Luxoft и $72 за акцию EPAM.