Если нефть сможет закрепиться на 56-57 $/барр. или выше, то текущие уровни рубля имеют шансы оказаться устойчивыми - "Нордеа Банк"

Для курса доллар/евро важным событием на неделе станет речь Джаннет Йеллен в Конгрессе США, которая ожидается 14-15 февраля, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Рынок ждет от главы ФРС намека на то, когда стоит ожидать следующего повышения ставки ФРС. Напомним, что последняя статистика по рынку труда США оказалась довольно позитивной, на этом фоне нельзя исключать возможности повышения ставки и на мартовском заседании. Курс доллара против евро в последнюю неделю показывал укрепление, сегодня утром торгуется вблизи отметки 1,064.

"Рубль демонстрирует существенное укрепление на фоне сильной нефти, - комментирует эксперт банка. - Последние данные об исполнении странами ОПЕК соглашения по ограничению добычи принесли на рынок нефти существенный оптимизм. Цена барреля нефти в рублях в последние несколько недель сохраняется вблизи отметки в 3200-3300 рублей. Мы предполагаем, что дальнейшая динамика рубля будет в существенной мере зависеть от нефти. Если нефть сможет закрепиться на уровнях 56-57 $/барр. или выше, то текущие уровни рубля имеют шансы оказаться устойчивыми. Стоит отметить, также, что аналитики Центрального банка РФ в последнем обзоре пишут об исчерпании позитивного влияния курса рубля на инфляцию. По их мнению, дезинфляционный эффект от укрепления рубля близок к своему завершению. В этой связи мы опасаемся, что текущее укрепление рубля может быть временным и далее в течение года мы увидим более слабый рубль".