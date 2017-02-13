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13 февраля 2017 года 11:59
Если нефть сможет закрепиться на 56-57 $/барр. или выше, то текущие уровни рубля имеют шансы оказаться устойчивыми - "Нордеа Банк"
Для курса доллар/евро важным событием на неделе станет речь Джаннет Йеллен в Конгрессе США, которая ожидается 14-15 февраля, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. Рынок ждет от главы ФРС намека на то, когда стоит ожидать следующего повышения ставки ФРС. Напомним, что последняя статистика по рынку труда США оказалась довольно позитивной, на этом фоне нельзя исключать возможности повышения ставки и на мартовском заседании. Курс доллара против евро в последнюю неделю показывал укрепление, сегодня утром торгуется вблизи отметки 1,064. "Рубль демонстрирует существенное укрепление на фоне сильной нефти, - комментирует эксперт банка. - Последние данные об исполнении странами ОПЕК соглашения по ограничению добычи принесли на рынок нефти существенный оптимизм. Цена барреля нефти в рублях в последние несколько недель сохраняется вблизи отметки в 3200-3300 рублей. Мы предполагаем, что дальнейшая динамика рубля будет в существенной мере зависеть от нефти. Если нефть сможет закрепиться на уровнях 56-57 $/барр. или выше, то текущие уровни рубля имеют шансы оказаться устойчивыми. Стоит отметить, также, что аналитики Центрального банка РФ в последнем обзоре пишут об исчерпании позитивного влияния курса рубля на инфляцию. По их мнению, дезинфляционный эффект от укрепления рубля близок к своему завершению. В этой связи мы опасаемся, что текущее укрепление рубля может быть временным и далее в течение года мы увидим более слабый рубль".
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13 февраля 2017 года 19:02
"После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и... читать дальше
.13 февраля 2017 года 17:21
На сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди - Julius Baer
В настоящее время на сырьевых рынках превалируют две темы: сокращение производства нефти и проблемы с добычей меди, указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Международное энергетическое агентство поддержало цены на нефть в прошлую пятницу, опубликовав данные по... читать дальше
.13 февраля 2017 года 16:10
Курс доллар/иена после подъема до отметки 114,15 на азиатской сессии скорректировался до уровня 113,43. Негативное влияние на курс иены оказал выход более низкого, чем ожидалось, значения индекса ВВП в Японии за четвертый квартал. Однако развития данное движение не получило, констатируют... читать дальше
.13 февраля 2017 года 12:22
"Нефть в утренние часы относительно стабильна, торгуясь в районе $56.60/70 bbl Brent. Рынок сдержанно реагирует на данные от Baker Hughes об очередном росте числа активных нефтяных буровых в США (+8 ед. за минувшую неделю, 591 ед.). Накануне наблюдалась достаточно позитивная реакция на отчет МЭА,... читать дальше
.13 февраля 2017 года 10:30
"Нефть в пятницу заметно выросла, поднявшись практически к $57/баррелям, на отчете МЭА, который показал, что предложение нефти в мире в январе сократилось на 1,5 млн барр. (до 96,4 млн барр./день), 1 млн из которых обеспечен за счет стран ОПЕК. Однако в некоторых странах ОПЕК (Ливия, Нигерия)... читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы в пятницу вместе обновили исторические максимумы. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в понедельник. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник. читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:15
"Сегодня Brent может попытаться протестировать отметку 57 на докладе ОПЕК, которая представит данные по сокращению производства. Велика вероятность, что отчет будет носить еще более оптимистичный характер, чем сведения от МЭА, ведь производителям важно поддерживать цены на высоком уровне. В случае... читать дальше
.10 февраля 2017 года 17:43
"Цены на нефть заканчивают неделю восстановлением до уровня $56,6, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Основой для появления позитивных настроений у участников рынка стал выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. По данным отчета, ОПЕК выполняет свои... читать дальше
.10 февраля 2017 года 17:12
Доллар продолжает восхождение в тандеме с рисковыми активами, вдохновленными вчерашним анонсированием «феноменального» заявления от Трампа, напоминает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Также интерес к риску поддержали благоприятные данные из Китая, где импорт подскочил почти... читать дальше
.10 февраля 2017 года 13:25
Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты... читать дальше
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