Рубль имеет шансы укрепиться к доллару при позитивном отчете ОПЕК за январь - Банк "Глобэкс"

"Рубль имеет шансы укрепиться к доллару при позитивном отчете ОПЕК за январь, - прогнозирует главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Отчет будет содержать данные по сокращению добычи нефти, что в условиях текущего избытка может быть позитивно воспринято товарными трейдерами, которые начнут двигать цены вверх. Однако возможен сценарий, при котором инвесторы могут зафиксировать прибыль от роста цены нефти на прошлой неделе, что ослабит рубль. Вместе с тем старт налогового периода и сезона отчетности российских компаний за 2016 год помогут рублю с укреплением к ведущим валютам. Поскольку Минфин выступает за выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, не обращая при этом внимания на заявления высших чиновников о сокращении дивидендных выплат, то может произойти постепенный рост курса рубля под дивидендные выплаты. Соответственно, будут пользоваться спросом акции эмитентов с большими дивидендами относительно всего рынка".