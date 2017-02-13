У фондового рынка идей для роста нет - "Открытие Брокер"

"Российский рынок завершил прошлую неделю с потерями. Потери эти объясняются как укреплением рубля, который снижает привлекательность рублевых активов, так и отсутствием каких-то больших идей. Надежды на новую администрацию США пока не оправдываются, и внутренних позитивных экономических событий также не наблюдается. Нефть "застряла" в узком диапазоне, что также не способствует однонаправленному движению российских индексов. Лишь у рубля остаются традиционные факторы поддержки в виде снижающейся инфляции и высокой ставки ЦБ РФ. Даже покупки валюты в пользу Минфина особого влияния на рубль не оказали, так как их объём остается незначительным для валютного рынка. На предстоящей неделе можно ожидать ужесточения риторики финансового ведомства, а также продолжения попыток укрепить российскую валюту. Между тем у фондового рынка идей для роста нет. Если индекс ММВБ закроет день ниже отметки 2140 пунктов, то можно ожидать дальнейшего движения к 2030-2080 уровням", - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.