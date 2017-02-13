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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рынок акций откроется нейтрально - ИК "Атон"
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13 февраля 2017 года 09:56

Рынок акций откроется нейтрально - ИК "Атон"

По мнению специалистов ИК "Атон", в понедельник российский рынок акций начнет сессию нейтрально.

Опубликовано: /Атон/
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