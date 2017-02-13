Ожидаем рост российских фондовых индексов с открытия торгов - Алор Брокер

"Сегодня мы ожидаем рост российских фондовых индексов с открытия торгов и восстановление части потерь пятничной торговой сессии. Среди бумаг мы бы отметили акции ММК, ГМК "Норникель", "Северсталь", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.