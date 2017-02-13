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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ожидаем рост российских фондовых индексов с открытия торгов - Алор Брокер
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13 февраля 2017 года 09:45
Ожидаем рост российских фондовых индексов с открытия торгов - Алор Брокер
"Сегодня мы ожидаем рост российских фондовых индексов с открытия торгов и восстановление части потерь пятничной торговой сессии. Среди бумаг мы бы отметили акции ММК, ГМК "Норникель", "Северсталь", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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13 февраля 2017 года 09:25
Американские фондовые индексы в пятницу вместе обновили исторические максимумы. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют подъем в понедельник. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в понедельник. читать дальше
.13 февраля 2017 года 09:15
"Сегодня Brent может попытаться протестировать отметку 57 на докладе ОПЕК, которая представит данные по сокращению производства. Велика вероятность, что отчет будет носить еще более оптимистичный характер, чем сведения от МЭА, ведь производителям важно поддерживать цены на высоком уровне. В случае... читать дальше
.10 февраля 2017 года 17:43
"Цены на нефть заканчивают неделю восстановлением до уровня $56,6, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Основой для появления позитивных настроений у участников рынка стал выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. По данным отчета, ОПЕК выполняет свои... читать дальше
.10 февраля 2017 года 17:12
Доллар продолжает восхождение в тандеме с рисковыми активами, вдохновленными вчерашним анонсированием «феноменального» заявления от Трампа, напоминает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Также интерес к риску поддержали благоприятные данные из Китая, где импорт подскочил почти... читать дальше
.10 февраля 2017 года 13:25
Нефть умеренно прибавляет в ожидании отчетов МЭА и ОПЕК и предварительных оценках по сокращению производства в рамках сделки ОПЕК+, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Сегодня дополнительно поддержку оказывает позитивная статистика по торговому балансу Китая, где все компоненты... читать дальше
.10 февраля 2017 года 10:48
"Нефть вчера продолжила отскакивать на волне позитива после прогноза Goldman Sachs о дефиците в первой половине этого года. Статистика по росту импорта сырой нефти Китаем также сыграла в плюс: +27,5% г/г, до 8,01 млн барр./день. Сегодня выйдет отчет МЭА, а в понедельник отчет ОПЕК, которые дадут... читать дальше
.10 февраля 2017 года 09:26
Рынок акций США завершил торги в четверг в "плюсе". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно поднимаются в пятницу. Нефть слабо дорожает в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.10 февраля 2017 года 09:07
На рынке нефти преобладают покупки уже два дня подряд, но напора "быков" не хватает, чтобы вернуть Brent за пределы уровня 56 долларов/баррель, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Игнорируя американскую статистику по запасам, рынок терпеливо ждет доклада комитета... читать дальше
.09 февраля 2017 года 17:25
"Американская валюта преимущественно укрепляется против основных конкурентов, подпитываясь оптимистичными ожиданиями в отношении предстоящей встречи президента США Д. Трампа и японского премьера С. Абэ, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - Также сил доллару придает... читать дальше
.09 февраля 2017 года 13:30
"Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Но потом пара вновь вернулась к 1.07. Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду... читать дальше
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