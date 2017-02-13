Утром в акциях возможна консолидация-коррекция вверх - ИФ "Олма"

Сегодня в начале торгов возможна консолидация-коррекция вверх как по основным высоколиквидным бумагам, так и по валютной паре доллар-рубль. Вместе с тем, обращает внимание начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев, доходности по казначейским облигациями США несколько повысились за последние торговые сессии, отражая неуверенность инвесторов в успехе готовящихся налоговых реформ Д. Трампа, а индекс доллара (DXY), отражающий обстановку на мировом валютном рынке, вновь закрепился выше психологически важного уровня в 100 пунктов.