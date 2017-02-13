Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе 2165 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $56 за баррель на фоне прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) относительно снижения мировых запасов нефти, поскольку члены ОПЕК примерно на 90% выполняют соглашение по сокращению добычи "черного золота". Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2165 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор способен частично отыграть понесенные в последние дни потери", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.